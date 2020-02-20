Госдума рассмотрит отмену комиссий при оплате ЖКХ

Закон о запрете комиссий при оплате ЖКХ рассмотрят в Государственной думе. Документ уже внесен на рассмотрение.

Ранее идею поддержал президент Владимир Путин.

"В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства", — сообщили в пресс-службе "Единой России".

Напомним, сейчас в России при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства банки нередко выставляют комиссию за перевод. Это принуждает граждан платить больше.