Закон о запрете комиссий при оплате ЖКХ рассмотрят в Государственной думе. Документ уже внесен на рассмотрение.
Ранее идею поддержал президент Владимир Путин.
"В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства", — сообщили в пресс-службе "Единой России".
Напомним, сейчас в России при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства банки нередко выставляют комиссию за перевод. Это принуждает граждан платить больше.
Вопрос на встрече с президентом России поднял руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Владимир Путин назвал комиссии "квазинагрузкой" на россиян.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.