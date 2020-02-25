Детям-сиротам будет проще получить жилье

Жилищные сертификаты будут получать дети-сироты в России. На них они смогут приобрести себе жилье.

Такой законопроект сейчас проходит стадию общественного обсуждения. Если он будет принят, детям-сиротам в России будет проще получить жилье.

Сейчас заветные 33 квадратных метра приходится ждать годами. В каждом регионе очереди на квартиры для сирот огромные. При этом ежегодно сумма, выделяемая на строительство жилья, индексируется.

В стране официально зарегистрировано 279 260 детей-сирот, которым полагается квартира. У 191 004 человек срок получения жилья уже наступил.

Новый законопроект позволит сиротам получить именной жилищный сертификат и один раз приобрести на него квартиру. Сумма сертификата около полутора миллионов рублей.

Среди других положений в законопроекте также указывается, что дети-сироты до получения квартиры должны будут раз в полгода сообщать социальным службам о своем местонахождении. Это необходимо, так как сейчас нередки ситуации, когда квартира для ребенка готова, но разыскать его не могут. И отдать следующему в очереди тоже не могут, в итоге жилье простаивает. При нарушении срока отметки сирота может быть вовсе исключен из очереди ожидания, но он сможет потом обратиться повторно.