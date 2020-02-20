В России появятся города трудовой доблести

Города, жители которых внесли наибольший вклад в победу в Великой Отечественной войне, получат статус "Город трудовой доблести". Такое решение принято 20 февраля Государственной думой.

Депутаты приняли новый закон в третьем чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Инициатором законопроекта выступил Владимир Путин.

Населенные пункты, которым присвоят новое звание, отметят специальными стелами. На них будут изображены местный герб и текст указа президента.

Также сегодня Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала.