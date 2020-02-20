Материнский капитал в России будут индексировать ежегодно

Предложения Владимира Путина о расширении программы поддержки материнства в России приняли депутаты Госдумы. Закон о маткапитале принят в третьем чтении.

В новой редакции указаны обновленные суммы, которые получат семьи при рождении первого и второго ребенка, срок действия программы, обязательная индексация.

"Государственная дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала", — сообщает сайт Государственной Думы.

С 2020 года размер выплаты на первого ребенка (рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года) составляет 466 617 рублей, на второго ребенка — 616 617 рублей. В документе также указано, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно, а сама программа поддержки материнства продлена до 2026 года. Выдачу сертификата на маткапитал сократили с 15 до пяти дней.