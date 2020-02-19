Социальные пенсии в России проиндексируют

Пенсии в России вырастут на 6,1%. Об индексации социальных пенсий заявили сегодня в министерстве труда и социальной защиты населения.

Повышение ожидается с 1 апреля. Больше денег ежемесячно будут получать почти четыре миллиона человек.

Как сообщил глава профильного министерства Антон Котяков, из федерального бюджета на эти цели выделено 2,41 миллиарда рублей в месяц.

Также с 1 апреля повысят пенсии военным, выплаты участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, жертвам радиационных и техногенных катастроф.

Ранее сообщалось, что у Антона Котякова новый заместитель. Должность заняла Ольга Баталина.