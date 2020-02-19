Нового замминистра труда и соцзащиты назначили в России

Ольга Баталина назначена заместителем министра труда и социальной защиты населения. Она начнет работу в правительстве в ближайшее время.

Ее руководителем будет министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он возглавил ведомство в новом составе кабинета министров, сформированном 21 января.

Ольга Баталина состоит в партии "Единая Россия" и много лет является депутатом. О назначении сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.