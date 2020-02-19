Песков: Я не знаю, где дальше будет работать Сурков

Песков не смог назвать причины ухода Владислава Суркова. Он подчеркнул, что тот принял самостоятельное решение.

Накануне президент подписал указ об освобождении от должности своего помощника Владислава Суркова.

"Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения, талант Суркова найдет свое применение… У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, будет ли Сурков в дальнейшем работать на украинском направлении, Песков отметил, что тот "может быть задействован на самых разных направлениях".