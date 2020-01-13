По Крымскому мосту будут ездить поезда из разных стран мира

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что полуостров планирует наладить железнодорожное сообщение с большим количеством стран с помощью Крымского моста. Ранее власти субъекта уже высказывались об идее реализовать железнодорожное сообщение с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов отметил, что реализация этих планов будет зависеть от усилий российских дипломатов в органах Евразийского экономического союза и СНГ.