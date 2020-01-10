Транспортная прокуратура Пермского края проводит проверку АО "Порт Березники", руководство которого с октября 2018 года перестало платить своим работникам зарплату.
Во время проверки стало известно, что предприятие задолжало сотрудникам примерно 11 миллионов рублей.
Как сообщил ИА URA. RU собственный источник в правоохранительных органах, 9 января в отношении директора порта было возбуждено уголовное дело.
Как рассказал журналистам на условиях анонимности источник,
"сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Однако, своевременно платить людям возможность у руководства была. А вот желания — не было".
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.