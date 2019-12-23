60-летняя пенсионерка открыла сеть публичных домов

Управление МВД Новосибирской области сообщило о 60-летней пенсионерке, которая основала сеть публичных домов. Примечательно, что женщина реализовала свой "бизнес-план" еще в 2009 году. К незаконной деятельности она смогла привлечь мужа и сына, а также еще около десяти сутенеров.

Ежемесячный доход "бизнеса" составлял около одного миллиона рублей. Банда подбирала девушек для занятий проституцией в Новосибирской и соседних областях. Преступников задержали в конце 2018 года. Сейчас организаторы публичных домов находятся под арестом.