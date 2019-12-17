В Томске на Новый год пройдет мощное огненное шоу

Жители города Томска в новогоднюю ночь смогут посмотреть огненное шоу, которое продлится 10 минут. Об этом журналистам рассказали в городской мэрии.

Это будет праздничный фейерверк из более 3000 залпов, который будет продолжаться в течение 10 минут.