Сегодня рано утром японская береговая охрана сообщила, что в территориальных водах страны у берегов Хоккайдо обнаружен российский катер.
Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, катер, действительно, российский. Он пропал в заливе Владимира в Ольгинском районе Приморья еще в октябре. На протяжении всего этого времени велись поиски судна и его экипажа, состоящего из шестерых рыбаков.
Поисковая операция проводилась на воде, с воздуха и на берегах. Но обнаружить хоть какие-то следы так и не удавалось. Прояснить судьбу людей, находившихся на борту в день исчезновения, не получилось и сегодня: найденный японскими военными катер оказался пуст.
Что будет дальше с катером, пока непонятно. Власти Приморья уже заявили, что возвращать судно не будут, поскольку оно принадлежит частному лицу. И только хозяин может решать, что с ним делать дальше.
"Рыбаки, находившиеся на катере, продолжают числиться пропавшими без вести, — рассказал представитель прокуратуры Приморья. — Однако, учитывая обстоятельства, суд может признать их погибшими. Если такое заявление поступит от родных".
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