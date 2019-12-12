Катер, пропавший в Приморье, найден у берега Японии. Экипаж исчез

Сегодня рано утром японская береговая охрана сообщила, что в территориальных водах страны у берегов Хоккайдо обнаружен российский катер.

Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, катер, действительно, российский. Он пропал в заливе Владимира в Ольгинском районе Приморья еще в октябре. На протяжении всего этого времени велись поиски судна и его экипажа, состоящего из шестерых рыбаков.

Поисковая операция проводилась на воде, с воздуха и на берегах. Но обнаружить хоть какие-то следы так и не удавалось. Прояснить судьбу людей, находившихся на борту в день исчезновения, не получилось и сегодня: найденный японскими военными катер оказался пуст.

Что будет дальше с катером, пока непонятно. Власти Приморья уже заявили, что возвращать судно не будут, поскольку оно принадлежит частному лицу. И только хозяин может решать, что с ним делать дальше.