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Источник Правда.Ру

В Курганской области зиму не ждали. И к ней не готовились

Россия » Урал » Курган

Уральское управление Ростехнадзора, проинспектировав муниципалитеты Курганской области, пришло к выводу, что на сегодняшний день только 77% муниципалитетов готовы к зиме.

И это при том, что морозы там уже успели установиться настоящие - температура воздуха в редкие дни бывает выше минус 20 градусов.  

А, согласно сделанным выводам, из 333 МО лишь в 256 позаботились о населении. Но Александр Медведев, начальник областного ЖКХ считает, что все равно - они молодцы, ибо в прошлом году «было хуже - всего 76%».

На вопрос: как зимовать собираетесь? - у чиновников, как всегда, ответ оптимистичный: «перезимуем».

С ними не согласны жители 9 районов: Альменевского,Половинского, Макушинского, Куртамышского, Половинского, Притобольного, Сафакульевском, Юргамышском и Чистоозерского.

Впрочем, оптимизм вселяет тот факт, что ресурсоснабжающие организации пока не заговорили о проблемах. Может, уральские коммунальщики более ответственно подходят к вопросам оплаты, нежели их коллеги в ХМАО?

 

Темы урал курган ростехнадзор готовность к зиме
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