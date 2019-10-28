В Крыму с начала 2019 года отдохнуло 6,87 млн человек

Число отдохнувших в Крыму за 10 месяцев этого года составило 6,87 млн человек. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Известно, что туристический сезон в Крыму длится в течение всего года.

В Крыму отдыхающие могут отдыхать не только на пляже. В Крыму работают бальнеокурорты, а осенью проходят гастрономические фестивали. За прошлый год в Крыму отдохнуло 6,8 млн человек.

Большая часть туристов приезжают в Крым из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов. Также много туристов приезжает из Украины. В этом году Крым посетило 1 млн 35 тысяч украинцев.

Также Крым популярен среди граждан таких стран, как Казахстан и Германия.

Аксенов подчеркнул, что к новогодним праздникам на крымские курорты также наблюдается спрос. Во многих отелях уже забронировало более 70% номеров.

Фото: twitter.com