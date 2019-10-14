Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником

Таксист из Новосибирска Гасым Наджафов несколько дней назад обнаружил маленького котенка на улице Широкой. По его словам, оставлять котенка на улице ему было жалко, поэтому таксист взял его с собой.

"Он уже пару дней со мной в машине катается. Ему тут весело и тепло, взял бы его домой, но у меня маленькие дети, боюсь, что могут ему навредить. Пассажиры берут котенка, играют с ним. Если вижу, что человек добрый - предлагаю ему взять котенка себе, но пока никто не согласился. Мне не жалко места, но все-таки иногда неудобно с животным возить людей", - пояснил таксист.