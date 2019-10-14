Таксист из Новосибирска Гасым Наджафов несколько дней назад обнаружил маленького котенка на улице Широкой. По его словам, оставлять котенка на улице ему было жалко, поэтому таксист взял его с собой.
"Он уже пару дней со мной в машине катается. Ему тут весело и тепло, взял бы его домой, но у меня маленькие дети, боюсь, что могут ему навредить. Пассажиры берут котенка, играют с ним. Если вижу, что человек добрый - предлагаю ему взять котенка себе, но пока никто не согласился. Мне не жалко места, но все-таки иногда неудобно с животным возить людей", - пояснил таксист.
В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.