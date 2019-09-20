Сергей Аксенов вновь стал главой Крыма

Депутаты Госсовета Крыма единогласно проголосовали за избрание Сергея Аксенова главой полуострова на второй срок. Сергей Аксенов возглавлял республику во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Согласно законодательству, депутаты Госсовета Крыма имеют право выбрать главу полуострова на открытом голосовании. Три кандидатуры для голосования вносит президент Российской Федерации. Помимо Аксенова на должность главы полуострова претендовали депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко.