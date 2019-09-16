В ТЮЗе Екатеринбурга ставят "Ревизора" Гоголя со сценами изнасилования

В Екатеринбурге показали спектакль по комедии Николая Васильевича Гоголя "Ревизор", но зрители к вольной интерпретации классики оказались не готовы и привели на нее детей.

Об этом сообщает интернет-издание Medialeks.

В постановке присутствовали откровенные сцены. Во втором акте, например, Хлестаков сорвал с дочери городничего одежду и изнасиловал.

Сам процесс, однако, зрители не увидели — все происходило под одеялом.

Примечательно, что спектакль показывали в ТЮЗе. Но руководство театра на все упреки родителей и общественников указывает, что и на афише, и на билетах стояла маркировка 18+.

Знакомые с классическим произведением Гоголя еще со школьной скамьи родители, предполагает Medialeks, скорее всего, просто не ожидали от постановки по его "Ревизору" таких вольностей и не обратили внимание на ограничения по возрасту.

Несмотря на маркировку 18+, проверкой этой истории занялась прокуратура, сообщает агентство новостей РИА.