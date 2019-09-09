Кадыров объяснил, почему "внесен во все санкционные списки"

Действующий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил, почему фигурирует в санкционных списках США и стран Европы.

Соответствующее заявление лидер Чечни сделал в прямом эфире в социальной сети Instagram.

По словам Рамзана Кадырова, он находится "во всех санкционных списках", которые существуют. Все потому, отметил глава Чечни, что он "защищает свою республику, свой народ и веру".

Кадыров подчеркнул, что гордится своим нахождением под санкциями Запада. Приятно, пояснил лидер чеченской республики, "когда у тебя враги только из-за того, что ты за справедливость".

Также Рамзан Кадыров отметил, что был в Европе лишь один раз — в Германии. Больше, признался он, ему туда якобы не хочется.

Ранее Кадыров предложил Российской Федерации использовать опыт Чечни по борьбе с терроризмом в боевых действиях на территории Сирии.

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