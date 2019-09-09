В Грозном, столице Чеченской республики, местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД.
Об этом агентству новостей РИА сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Согласно предоставленной информации, инцидент произошел ранним утром на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного. Дежурившие стражи правопорядка остановили автомобиль Ford для проверки документов.
Находившийся за рулем молодой человек внезапно начал стрельбу. Сотрудники ГИБДД уничтожили преступника ответным огнем.
Пострадали ли в ходе перестрелки полицейские, не уточняется.
Сообщается, что за рулем автомобиля Ford был 18-летний уроженец Надтеречного района Чеченской республики.
Ранее, сразу после отъезда Рамзана Кадырова в Саудовскую Аравию, в Чечне произошли сразу несколько нападений на полицейских.
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