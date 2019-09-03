Выстреливший в свою дверь 70 раз житель Якутии получил 13 лет колонии

В Якутии приговорили к 13 годам колонии строгого режима жителя села Борогонцы Усть-Алданского района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В ноябре минувшего года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина закрылся в своей квартире в селе Борогонцы и выстрелил в собственную же дверь 70 раз.

Житель Якутии, отметим, продолжал палить в дверь уже после того, как на место прибыли полицейские. Поэтому в отношении стрелка было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".