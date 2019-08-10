Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади

Полицейские задерживают участников акции протеста "За допуск", которые ушли с проспекта Сахарова и сейчас двигаются по Старой площади. Также задержания проходят в районе Чистых прудов у памятника Грибоедову.

Ранее на проспекте Сахарова завершилась согласованная с московской мэрией акция протеста. Очевидцы также сообщают о задержаниях возле памятника героям Плевны в районе Китай-города.

В аппарате московского омбудсмена сообщили, что не получали жалоб в связи с акцией "За допуск" 10 августа в Москве. Представители омбудсмена дежурили на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:000. По их словам, мероприятие прошло в рамках закона. Об этом по итогам согласованной акции сообщила уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в работе мобильных сетей произошел сбой во время проведения согласованной акции протеста в Москве 10 августа. Один из источников пояснил, что пропускная способность одной соты составляет примерно 10 тысяч человек. Поскольку на митинге наблюдалось намного больше участников, то неудивительно, что многие абоненты испытывали проблемы с мобильной связью и интернетом.

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