МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек

По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова. Около 16:30 организаторы акции объявили со сцены о завершении мероприятия. Активист Борис Золотарёвский, который призывал продолжить акцию и двигаться в сторону Китай-города был задержан полицией.

По подсчетам МВД, в согласованной акции протеста "За допуск" приняли участие около 20 тысяч жителей столицы. По неофициальным данным, на проспекте Сахарова находилось более 50 тысяч человек.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на согласованной акции протеста "За допуск" в Москве были замечены рэп-исполнители Face и Oxxxymiron, а также журналист Юрий Дудь. Ранее столичные власти делали предупреждение организаторам мероприятия за выступление музыкантов. Несмотря на это, рэперу Face все-таки удалось исполнить несколько своих композиций и покинуть сцену. Полиция не применила против артиста никаких действий.

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