Участники и организаторы согласованной акции протеста "За допуск" в Москве неоднократно жаловались на отсутствие мобильной связи и интернета. Несколько источников в разных сотовых операторах сообщили РБК, что во время мероприятия мобильные сети были перегружены, поэтому многие абоненты могли испытывать проблемы со связью.
С аналогичным заявлением выступил и представитель "МегаФона" Юрий Нехайчук. По его словам, сети 3G/4G имеют свой лимит по числу абонентов в одной соте, поэтому сосредоточение большого количества людей в ограниченном пространстве неизбежно приводит к перегрузке каналов и проблемам с доступом к сети.
Один из источников пояснил, что пропускная способность одной соты составляет примерно 10 тысяч человек. Поскольку на митинге наблюдалось намного больше участников, то неудивительно, что многие абоненты испытывали проблемы с мобильной связью и интернетом.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что МВД насчитало на согласованной акции "За допуск" в Москве около 20 тысяч человек. По неофициальным данным, на проспекте Сахарова находилось около 50 тысяч протестующих.
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