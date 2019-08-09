Житель Керчи опубликовал видео с движением поезда по Керченскому мосту

Пользователь ytatljh опубликовал видео, на котором показан выезд железнодорожного состава с более чем сорока вагонами с Крымского моста.

Автор ролика — житель Керчи, указывает, что это первый "настоящий тепловоз", а не маневровый, и что это "событие" для него.

Мост через Керченский пролив, связывающий Крым с Краснодарским краем — самый протяженный в РФ. Его длина составляет 19 км, недавно строители завершили стыковку звеньев "Тамань" и "Керчь", то есть проложен первый путь, который поможет в дальнейшей работе над железнодорожной частью моста.

Ориентировочная дата старта железнодорожного движения в Крым — 9-10 декабря. Билеты на пассажирские поезда начнут продавать за 45 суток, то есть в конце октября текущего года.

Ранее сообщалось, что первые два поезда будут следовать по направлению Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. А к лету 2020 году в Крым будут ходить 11 поездов из разных городов, включая Екатеринбург.

Автомобильную часть Крымского моста открыли 15 мая 2018 года. В церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин.

Как сообщала "Правда.Ру" украинская девушка-блогер Богдана Чернявская обвинила Россию и построенный Крымский мост в гибели медуз в Азовском море.