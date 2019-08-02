Украинская блогерша обвинила Крымский мост в гибели медуз

Украинская девушка-блогер Богдана Чернявская обвинила Россию и построенный Крымский мост в гибели медуз в Азовском море.

По ее словам, медузы-корнероты массово погибают в акватории моря из-за глобального потепления, выброса вредных веществ и строительства моста.

"Как вы понимаете, это ненормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, осолонение, глобальное потепление также имеет влияние", - написала она на своей странице в Facebook.

Пользователи Сети в комментариях к записи заметили, что проблема заключается в изменении уровня солености воды, а виноваты в этом украинские власти, которые перекрыли Северо-Крымский канал. Схожая ситуация наблюдалась в прошлом году, тогда гибель медуз вызвала теплая погода.

"В Азове вода, как кипяток - вот и причина. Дохнут по всему побережью, сказочница-ихтиолог", - написал один из пользователей.