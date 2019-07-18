Владимир Ефимов: Количество ИП в Москве выросло на 12,5%

За первые пять месяцев этого года в столице появилось 33 тысячи новых представителей малого и среднего бизнеса. Индивидуальных предпринимателей в Москве стало на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Число московских ИП на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тысяч", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он сообщил о работе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" и о мерах, предпринимаемых Правительством Москвы для увеличения численности людей, занятых в малом и среднем бизнесе. Для привлечения большего количества граждан создана благоприятная среда, что сказывается и на росте московской экономики. Налоговые ставки для малого и среднего бизнеса в Москве остаются неизменными, действует множество мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

Субсидирование различного вида затрат, налоговые льготы, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка — список программ постоянно пополняется.

Вложения возвращаются в бюджет Москвы налоговыми поступлениями от ИП — напомним, столица за период с января по май 2019 года включительно только от упрощенной системы налогообложения получила 55,7 млрд. рублей.

Индивидуальные предприниматели успешно осваивают ниши в сфере услуг, общественного питания, предлагают новые форматы торговли. Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действуют двухлетние налоговые каникулы, что дает возможность быстрее встать на ноги и начать получать прибыль.