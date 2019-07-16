Василий Голубев попал в число политически устойчивых губернаторов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в число политически устойчивых губернаторов, сообщила консалтинговая компания "Минченко".
Эксперты компании составили очередной рейтинг "Госсовет 2.0", в котором подробно проанализировали позиции руководителей субъектов РФ.
Специалисты оценили каждого губернатора по девяти параметрам, а потом сложили баллы. Были учтены такие критерии, как поддержка федерального центра, реализация в регионе крупных проектов общенационального уровня и экономическая привлекательность региона. Учитывались также срок до момента окончания полномочий, заметность губернатора на общероссийской сцене и качество политического менеджмента. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту.
Василий Голубев занял второе место среди первых лиц Южного федерального округа. На первом месте с небольшим отрывом находится врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Остальные руководители ЮФО уступают донскому губернатору в уверенном политическом менеджменте, как называют это специалисты компании "Минченко". При этом Василий Голубев и следующие за ним в рейтинге главы Астраханской области и Адыгеи находятся в так называемой желтой зоне, то есть в устойчивой группе, где риск отставки маловероятен.
Отмечается, что за конфликты на федеральном уровне баллы вычитались из общей оценки (у Голубева таких конфликтов нет, говорится в докладе). Правда, эксперты добавили минусы за конфликт с элитами (не уточняется, с какими именно) и за аресты или уголовное преследование вице-губернаторов.
Как уточняется в докладе, Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области 14 июня 2010 года, срок окончания полномочий — 13 сентября 2020 года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.