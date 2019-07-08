Ведомости: грузчикам "Шереметьево" повысили зарплату до 200 тыс рублей

Аэропорт "Шереметьево" повысил заработную плату для грузчиков в июне текущего до 200-211 тысяч рублей.

Об этом сообщает газета "Ведомости".

Операторы погрузчиков же, согласно предоставленной информации, могли заработать 290 000 рублей.

Средства массовой информации сообщают, что руководство аэропорта повысило зарплаты для решения проблемы с обработкой багажа пассажиров.

По словам источников, знакомых с ситуацией, такие зарплаты на пятничном совещании озвучил генеральный директор "Шереметьево" Михаил Василенко. Примечательно, что гендиректор аэропорта не уточнил, фиксированная ли это зарплата или же максимальный доход с учетом возможных бонусов и переработок.

Также неизвестно, коснется ли рост заработных плат всех грузчиков или же лишь вновь нанимаемых.

Сообщается, что средняя зарплата грузчика аэропорта "Шереметьево" составляла в среднем 45 тысяч рублей.

Собеседник газеты также отметил, что оптимальный штат грузчиков аэропорта составляет 2 тысячи человек, сейчас же их примерно полторы тысячи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доля бедного населения в Тыве превышает 40%.

Читайте также:

Разница официальных зарплат по регионам страны.