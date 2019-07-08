РИА: жители Тывы, Алтая и Калмыкии зарабатывают меньше всего по стране

Аналитики РИА провели исследование с целью выяснить, население каких регионов Российской Федерации имеет самую высокую по стране заработную плату.



ВЦИОМ: россияне опасаются четырехдневной рабочей недели из-за зарплат / Новости от 24.06.2019 10:04

Выяснилось, что самые высокие доходы у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

Также в лидеры рейтинга попали Магаданская область, Югра, Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Меньше всего же, сообщают аналитики, зарабатывают жители Тывы, Алтая, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Курганской области, Чувашии, Марий Эл и Крыма.

Согласно предоставленной информации, доля бедных в Тыве превышает 40%, что является максимальным показателем среди всех российских регионов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из РИА провели исследование с целью выяснить, какие регионы Российской Федерации пользуются наибольшим спросом у иностранных туристов.

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