Аналитики РИА провели исследование с целью выяснить, население каких регионов Российской Федерации имеет самую высокую по стране заработную плату.
Выяснилось, что самые высокие доходы у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов.
Также в лидеры рейтинга попали Магаданская область, Югра, Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.
Меньше всего же, сообщают аналитики, зарабатывают жители Тывы, Алтая, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Курганской области, Чувашии, Марий Эл и Крыма.
Согласно предоставленной информации, доля бедных в Тыве превышает 40%, что является максимальным показателем среди всех российских регионов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из РИА провели исследование с целью выяснить, какие регионы Российской Федерации пользуются наибольшим спросом у иностранных туристов.
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