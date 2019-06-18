Транспортная прокуратура Красноярска начала проверку по факту задержки рейса Новосибирск - Паттайя авиакомпании "Azur air". Следователи проверяют соблюдение прав пассажиров и требований безопасности полетов.
Самолет авиакомпании "Azur air" должен был вылететь из Новосибирска в Таиланд в 22:00 по местному времени, однако пассажирский Boeing не смог подняться в небо из-за проблем с двигателем. Экипажу и механикам потребовалось дополнительное время, чтобы совершить настройку двигателя.
После инцидента, 15 пассажиров отказались лететь на судне, поскольку посчитали, что самолет неисправен. На их высадку и выдачу багажа потребовалось дополнительное время. В итоге, самолет поднялся в воздух только в 23:27 и успешно приземлился в аэропорту назначения.
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