Следственный комитет по Архангельской области рассказал о задержании депутата Совета муниципального района. Полицейские задержали народного избранника прямо во время сделки. Депутат продал 4,73 грамма марихуаны и получил за это около десяти тысяч рублей.
Сейчас следователи проводят дополнительные мероприятия по уголовному делу, которое было возбуждено по факту хранения и сбыта наркотических веществ. Если вина депутата будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как скандальный депутат Максим Резник, которого уличили в употреблении наркотиков, разработал законопроект по выявлению депутатов-наркоманов.
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