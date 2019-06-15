В НАО задержали депутата за продажу марихуаны

Следственный комитет по Архангельской области рассказал о задержании депутата Совета муниципального района. Полицейские задержали народного избранника прямо во время сделки. Депутат продал 4,73 грамма марихуаны и получил за это около десяти тысяч рублей.



В СМИ обсуждают видео, на котором депутат Резник якобы «забивает косяк» / Новости от 02.05.2019 17:25

Сейчас следователи проводят дополнительные мероприятия по уголовному делу, которое было возбуждено по факту хранения и сбыта наркотических веществ. Если вина депутата будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как скандальный депутат Максим Резник, которого уличили в употреблении наркотиков, разработал законопроект по выявлению депутатов-наркоманов.

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