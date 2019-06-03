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В Саду имени Баумана прошел благотворительный инклюзивный фестиваль "Волшебный мир"

Россия » Центр » Москва print

В фестивале, организованном студенческой благотворительной организацией "Открой глаза" НИУ "Высшей школы экономики" в День защиты детей, приняло участие более пяти тысячи человек.

Гостями праздника стали и ребята из подшефных учреждений благотворительной студенческой организации НИУ ВШЭ "Открой глаза". С 2008 года студенты Вышки оказывают системную помощь особым детям, разрабатывают и проводят образовательные и развлекательные программы в детских домах и детских психо-неврологических интернатах.

Для посетителей было организовано 12 тематических площадок, где каждый смог найти для себя что-то интересное: спортивные соревнования, мастер-классы по рисованию и каллиграфии, сбор гигантского конструктора или любимая всеми детьми игра в доктора. Для взрослых были организованы лекции по подростковой психологии.

Как быть своему ребенку другом, не передать тревожность, но подготовить к опасностям большого города? Как научить быть ответственным? Эти и другие вопросы обсудили участники встречи "Как помочь ребенку стать самостоятельным".

"Родитель берет на себя всю ответственность за ребенка, вплоть до выполнения домашних заданий в школе или даже сбора портфеля. А потом случаются конфликты и претензии на тему: почему ты такой несамостоятельный? А на самом деле родители не дают ребенку проявить себя, чего-то захотеть по-настоящему, в результате мы получаем аморфных, немотивированных, инфантильных детей", — начала свою лекцию проректор ВШЭ Валерия Касамара. По ее словам, у современных подростков, согласно исследованиям, наставник — не учитель, не родитель, а кто-то из друзей, тот, кто будет поддерживать и позитивно мотивировать. "Поэтому дружба — это тренд современного родителя", — заключила Касамара.

Кроме того, современные дети и подростки ориентированы на красивую, яркую жизнь, их мечта — не работать в офисе, годами выстраивая карьеру, а быстро достичь успеха, например, став блогером. "В общении с ними можно что-то мягко посоветовать, помочь, но не давить", — считает Касамара. По ее словам, из-за стремительного развития технологий, поколенческие изменения происходят быстрее, и зачастую существует проблема коммуникаций даже уже не между родителями и детьми, а между старшими и младшими детьми. Решить эту проблемы предстоит взрослым, путем принятия своих детей такими, какие они есть. Принятием, доверием и любовью.

Фото предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ

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