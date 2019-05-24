В Ростовской области начали реализацию масштабного проекта в сфере "чистой" энергетики

В Ростовской области начали строить ветроэлектростанцию. В четверг, 23 мая, в ее основание губернатор Василий Голубев заложил символический камень.

ВЭС займет площадь 133 гектара в Азовском районе, объем инвестиций в проект составит 132 млн евро. Таким образом дан старт реализации очередного проекта "губернаторской сотни".

Проект разработан компанией "Энел Россия". Он получил финансовую поддержку от Евразийского банка развития. Ветропарк будет оснащен 26 турбинами и сможет вырабатывать около 300 ГВтч в год, избегая при этом выброса в атмосферу около 260 тысяч тонн углекислого газа. Мощность Азовской ВЭС составит 90 МВт.

Первый донской ветропарк будет введен в эксплуатацию в следующем году. Василий Голубев заявил, что это первый проект в сфере "зеленой" энергетики.

"Ростовская область делает ещё один шаг к тому, чтобы оставаться лидером в энергопроизводстве на юге России. До сих пор на Дону имелись почти все основные виды электрогенерации, и мы дополняем этот список "зеленой" генерацией", — сказал он.

Глава региона добавил, что природные ресурсы области, кадровые и индустриальные возможности позволили начать сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики.

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, также принимавший участие в церемонии закладки камня, отметил, что его страна может содействовать переходу в России к экологически чистым источникам энергии с помощью своих технологий.

В 2017 году правительство России провело тендер на строительство нескольких объектов ветрогенерации. В результате него компания "Энел Россия" получила право на строительство Азовского и Мурманского ветропарков. Общий объем инвестиций составит около 405 млн евро.

Ввод в эксплуатацию первого донского ветропарка запланирован в 2020 году.