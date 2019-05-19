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Детей из ставропольской "мусорной" квартиры передали дедушке и бабушке

Россия » Юг » Ставрополь print

Органы опеки передали бабушке и дедушке двух девочек, которых ранее нашли в антисанитарных условиях. Против родителей девочек возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом рассказал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.


Умерший в Москве ребенок-маугли получал...

Об инциденте стало известно в конце апреля, когда девочек обнаружил в квартире сотрудник местного интернет-провайдера, приехавший на вызов. Дети находились в антисанитарных условиях и нуждались в медицинской помощи.

"Многие жители нашего города слышали о неприятном инциденте с двумя девочками, которых обнаружили в антисанитарных условиях. Спешу сообщить, что ситуация получила благополучное продолжение. Девочки прошли медицинское обследование и получили необходимую помощь от врачей. После реабилитации они были переданы бабушке и дедушке. Сейчас малышки находятся в нормальном состоянии", - написал Владимиров.

Губернатор сообщил, что ситуация в дальнейшем будет на контроле местных властей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о девочке, которая была найдена в запертой московской квартире. Врачи утверждают, что термин "маугли" не соответствует статусу найденной девочки, поскольку она обладает основными социальными навыками. Помимо этого, такое "клеймо" негативно отразится на дальнейшей жизни девочки, - считает главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

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