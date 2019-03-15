Медики попросили не называть найденную девочку в московской квартире "маугли"

Врачи утверждают, что термин "маугли" не соответствует статусу найденной девочки, поскольку она обладает основными социальными навыками. Помимо этого, такое "клеймо" негативно отразится на дальнейшей жизни девочки, — считает главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

"Нужно учитывать то, что девочка совсем скоро начнет вливаться в социум, а там ее уже "заклеймили". Это пагубно отразится на ее психологическом здоровье. Не говоря уже о том, что "маугли" совсем не соответствует состоянию девочки. Она имеет элементарные навыки взаимодействия с социумом", — рассказал Османов.

Врач пояснил, что физическое развитие девочки не отстает от нормы, а вот оценить психологическое и интеллектуальное состояние девочки пока трудно, но над этим усиленно работают специалисты. По мнению Исмаила Османова, замедление развития произошло из-за того, что родители и близкие девочки очень долго ей не занимались.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о похожем инциденте, который произошел в Чите. Суд лишил родительских прав родителей девочки, воспитанием которой занимались кошки и собаки. пятилетняя девочка ни разу не была на улице. Хозяева дома, где она жила, в квартиру никого не впускали, а на улице появлялись лишь для выгула своих животных. Несмотря на то, что девочка жила с отцом, бабушкой, дедушкой и другими родственниками, она не разговаривала, хотя человеческую речь понимала.

Фото: кадр из видео осмотра квартиры, где была найдена девочка

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