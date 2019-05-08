Самый богатый депутат Тюмени заработал в 2018-м году 60,6 млн рублей

Самым богатым депутатом Городской думы Тюмени стал депутат "Единой России" Виктор Бронников.
Согласно декларации о доходах за минувший год, Бронников заработал 60,6 миллионов рублей. Таким образом, его доход в прошлом году в шесть раз превысил доход губернатора области Александра Моора.
Отметим, что Виктор Бронников возглавляет компанию "Транснефть-Сибирь".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.