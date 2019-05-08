Самый богатый депутат Тюмени заработал в 2018-м году 60,6 млн рублей

Самым богатым депутатом Городской думы Тюмени стал депутат "Единой России" Виктор Бронников.



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Согласно декларации о доходах за минувший год, Бронников заработал 60,6 миллионов рублей. Таким образом, его доход в прошлом году в шесть раз превысил доход губернатора области Александра Моора.

Отметим, что Виктор Бронников возглавляет компанию "Транснефть-Сибирь".