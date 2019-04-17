В Саратовской облдуме заявили об отчислении студентов за участие в протестах

Депутат Саратовской областной думы от партии "Единая Россия" Алевтина Лосина внесла на рассмотрение законопроект против влияния общественных организаций на студентов. По мнению парламентария, законопроект позволит усилить общественный контроль в информационной сфере.



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Против законопроекта высказался другой депутат Саратовской облдумы — Николай Бондаренко (КПРФ). По его мнению, законопроект может оказать поддержку "кибердружинам", которые есть практически в каждом вузе. Эти организации борются с инакомыслием среди студентов, запрещая им участвовать в митингах и агитация оппозиционных сил.

Николай Бондаренко заявил, что в его распоряжении есть данные о студентах, которых отчислили из саратовских вузов за посещение акций протестов, организованных Алексеем Навальным.

Алевтина Лосина в ответ на критику законопроекта оспорила свою позицию. В итоге, законопроект был принят большинством голосов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о студенте, который добился восстановления после отчисления. Студент ростовского вуза через суд добился восстановления в университете, после отчисления за "нарушение норм поведения". Ректор университета посчитал, что юноша, который матерится, не достоин грызть гранит науки. Суд с ректором не согласился. История в очередной раз подняла вопрос о границах дозволенного и о борьбе с "великим русским матом".

На фото: Николай Бондаренко

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