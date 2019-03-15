Фейковые почтальонки похитили у пенсионерки из Санкт-Петербурга 2,5 млн рублей

Пенсионерка из Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на липовых сотрудниц "Почты России", которые похитили у нее 2,5 миллиона рублей.

90-летняя женщина рассказала, что к ней пришли две мошенницы, которые представились почтальонками. Они сообщили пенсионерке, что проводят обмен старых купюр на новые. После изъятия 2,5 миллионов рублей мошенницы скрылись.

О похожем инциденте заявила еще одна 89-летняя жительница Санкт-Петербурга. Две женщины проникли в ее квартиру под видом сотрудниц собеса. Мошенницы похитили у пенсионерки 100 тысяч рублей из серванта, после чего скрылись.

Пресс-служба главного управления МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что по факту совершенных преступлений возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выполняют соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по поиску мошенниц.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пенсионерке, которая доверила почти 1,5 миллиона рублей организации для игры на "бирже". После получения денег, менеджер организации пропал вместе с деньгами. Примечательно то, что пенсионерка взяла эти средства в кредит.

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