Пенсионерка "проиграла" почти 1,5 миллиона рублей на бирже

Пенсионерка из Магадана обратилась 11 марта в местное отдел МВД России и заявила о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что вложила крупную сумму в финансовую организацию в интернете, после чего представитель организации перестал выходить на связь.
Полицейские установили, что перед происшествием, пенсионерка внесла около шести тысяч рублей на сайт, который якобы предоставлял доступ к торгам на бирже. Один из менеджеров сайта сделал "правильные" ставки, после чего внесенная пенсионеркой сумма увеличилась в несколько раз.
После этого менеджер посоветовал женщине внести сумму побольше, чтобы получить соответствующую прибыль. Пенсионерка оформила кредит в режиме онлайн на сумму 1 290 000 рублей, а также добавила около 100 000 рублей собственных накоплений и внесла на сайт. После отправки денег менеджер перестал выходить на связь.
Следователи Отдела МВД России по Магадану возбудили уголовное дело по статье 159 части 4 Уголовного кодекса РФ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, как мошенники из "Фонда социальной защиты пенсионеров" отбирали у стариков квартиры. Мошенники пользуясь доверчивостью пожилых людей, убеждали их подписывать договора купли-продажи и дарения квартир, в соответствии с которыми указанные квартиры якобы становились собственностью государства.
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Мошенники из "Фонда социальной защиты пенсионеров" отбирали у стариков квартиры
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