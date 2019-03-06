Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов объяснил рост популярности портала поставщиков у молодых представителей малого бизнеса

Все чаще главными игроками на столичном рынке закупок становятся молодые предприниматели от 25 до 35 лет, отмечается на официальном сайте мэра Москвы. Об этом говорит статистика пользователей портала поставщиков, из 140 тысяч участников платформы половине - не более 35 лет.

Доля молодых бизнесменов стремительно выросла за последние три года, до этого периода основными участниками были предприниматели в возрасте 45 лети, сейчас их доля составляет не более трети пользователей. 55-летние участники составляют 10 процентов от общего количества представителей малого бизнеса, зарегистрированных на портале поставщиков.

Напомним, московская интернет-площадка «Портал поставщиков» работает шестой год, и с конца прошлого года стремительно расширяет свои возможности, предоставляя инструменты закупок регионам. Заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщал, что заказчики Москвы успешно пользуются цифровыми возможностями портала с 2013 года и в данный момент рынок закупок столицы без цифровых технологий уже трудно представить.

Увеличение количества молодых представителей бизнеса на электронной площадке закупок говорит о росте доверия предпринимательского сообщества к подобным сделкам. Да и сама психология молодого поколения, открытого для работы с новыми цифровыми технологиями во всех сферах жизни, отвечает принципу «Портала поставщиков».

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов также подчеркнул, что на портале увеличилось количество представителей именно малого сегмента предпринимательского сообщества: с 75 процентов за два года их количество увеличилось до 86 процентов.

«Росту количества представителей малого бизнеса на портале поставщиков способствует создание открытых и прозрачных условий участия в закупках, популяризация ресурса в разных субъектах Российской Федерации и подключение к системе региональных заказчиков», - прокомментировал рост популярности Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что многих привлекает и отсутствие прямых и косвенных платежей за использование возможностями электронного ресурса. На электронной площадке ежедневно заключаются более тысячи контрактов, привлекает поставщиков и прозрачность проекта, а также упрощенная и убыстренная форма заключения договоров. По итогам всего двух первых месяцев текущего года через этот сервис было заключено 43,3 тысячи договоров на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей. 800 миллионов из них - закупки региональных заказчиков.

Напомним, с ноября 2018 года, как только появилась возможность подключиться к ресурсу представителей регионов, на портале зарегистрировались предприниматели из 27 субъектов Федерации. «Портал поставщиков» ожидает роста пользователей из регионов во время проведения форума «Госзаказ» с 3 по 5 апреля в Москве.