Челябинские чиновники поселили детей-сирот в помещение, где планировали сделать магазин

Следственный комитет Челябинской области начал расследование в отношении чиновников, которые купили детям-сиротам непригодные для жилья квартиры.
Махинации с жильем для детей-сирот производились в 2015–2016 года. Об этом стало известно после проверки региональной Контрольно-счетной палаты. Квартиры, купленные челябинскими чиновниками не пригодны для жилья, так как на их месте планировали обустроить магазин. Вместо полноценных стен, квартиры разделены гипсокартоном. Также в квартирах отсутствует центрально отопление, а проводка не изолирована.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала об инициативе заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александра Шерина вернуть смертную казнь для коррупционеров.
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