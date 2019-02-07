Подростка хотят посадить за подделку оценок в школьном журнале

Любопытный случай произошел в Новосибирске. Там к уголовной ответственности хотят привлечь молодого человека, который в бытность свою учеником взломал школьный электронный журнал.
Таким образом школьник хотел улучшить свои показатели школьной успеваемости. Любопытно, что исправлял он не только свои оценки, но и оценки своих одноклассников. Прознав о проступке ученика, педагоги общеобразовательного учреждения тут же обратились в полицию.
Примечательно, что случай этот произошел несколько лет назад — в 2016 году. Таким образом, если бы россиянин признал свою вину в содеянном, уголовное преследование с него сняли бы. Но гордый горе-программист не согласился на это.
Теперь молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы. Уголовное дело было возбуждено по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК РФ).
За молодого человека вступился действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он призвал оставить киберпреступника в покое.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учитель физкультуры одной из подмосковных школ разрешила первоклассникам избить своего однокашника. Примечательно, что педагог посоветовала также отпилить ему ногу и съесть ее. Мальчику после происшествия понадобилась помощь психолога.
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