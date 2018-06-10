Российские военные уберу за собой в Арктике

Землю минобороны России в Арктической зоне (Норильск) начала очищать первая экологическая бригада в Центральном военном округе.

Сначала специалисты займутся ликвидацией экоущерба на территории аэродрома Алыкель, а также самого Норильска. В планах на 2018 год вывезти более семисот тонн мусора.

Работать на объекте будут три десятка экологов, на помощь им выделили специальную технику: кран, грейдер, а также пресс, чтобы компоновать арктический мусор.

В Центральном военном округе отметили, что все работы экологи выполняют, соблюдая положенные в регионе меры безопасности.

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