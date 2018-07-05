На Волге замечен "Бухлоход" с пьющими россиянами

По Волге в сторону Астрахани движется "Бухлоход" - самодельное плавательное средство с пассажирами на борту.
Местные жители сняли на видео, как из северной части области в сторону Астрахани. По их словам, "едем, едем по Волге, а тут раз и "Бухлоход".
Как пишет Астрахань-24, конструкция чем-то отдалённо напоминает плот "Кон-Тики", на котором Тур Хейердал совершил путешествие по Южной Америке. Отметим, что на судне можно разглядеть пляжный зонтик, резиновую лодку, что-то отдалённо напоминающее самодельный душ и многое другое.
В телеграм-канале Regionalka пояснили:"По Волге идет "Бухлоход". На нем так написано. Там несколько мужиков на этом "маленьком плоту", резиновая лодка, стол-стулья, даже душевая кабинка. И мужикам на "Бухлоходе", судя по всему, очень хорошо. Говорят, плывут из Ахтубинска. В общем, главное, чтобы доплыли, а то на воде синегалить бывает опасно. Но, вроде как, там опытные бухлопроходцы, так что доплывут"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Мир вступил в информационную эру, но она оказалась совсем не такой светлой и радостной, как мечталось. Мир — снова в огне и на грани большой войны. Кому это выгодно? Как это происходит? Об этом "Правде.Ру" рассказал военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.