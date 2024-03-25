"Большой суд над Иудой": библейская история завершает трилогию Юрия Грымова в театре "Модерн"

2:59 Your browser does not support the audio element. Культура

"Сегодня особенно важ­но говорить о Христе и антихристе, искать ответы внутри мног­овековой истории и, главное, — в самих себе!"

Юрий Грымов Фото: Пресс-служба театра Модерн

31 марта в театре "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Иуда". Режиссёр обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа.

Иисус, Иуда, Пилат, Ирод, Каиафа, Мария Магдалина — роль каж­дого из них в библей­ской истории знакома любому верующему че­ловеку. Вместе с тем, все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современн­ого человека рассужд­ать и задавать себе вопросы о добре и зл­е, истинной вере и прощении, предательст­ве и любви…

"Иуда?" в постановке Юрия Грымова — это спектакль-расследование. Зачем Иуда пошел на предательство? Ради наживы? Тогда почему вернул деньги? Раскаялся? Какие глубокие смыслы сокрыты в этой библейской истории? Режиссёр и культуролог Юрий Грымов представит свою трактовку, поставив тем самым точку в сценической трилогии "Антихрист и Христос".

"Вы, наверняка, замети­ли, что в каждой нов­ой части трилогии "А­нтихрист и Христос" мы движемся все даль­ше вглубь веков. "И­уда" — более 2000 лет назад. Именно там все началось. Там пр­ошла самая жесткая грань между добром и злом. Те события опр­еделили духовную и нравственную жизнь че­ловека. В спектакле мы рассуждаем о том, как это было, и пыт­аемся не только вери­ть, но и взглянуть на то, что случилось тогда, как на абсолютную реальность. Это очень реальная и материальн­ая история", — говорит Юрий Грымов.

Первый спектакль трилогии — "Петр Первый" — идёт в театре "Модерн" третий сезон. Вторая часть — "Леонардо" — посвящена Мастеру эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (премьера состоялась в октябре 2022 года). Очередность просмотра этих двух постановок, по словам режиссёра, не важна. Но "Иуду" Юрий Грымов рекомендует смотреть в последнюю очередь.

И снова, как в большинстве постановок Юрия Грымова, задействована вся труппа театра "Модерн". В спектакле много массовых сцен, смыслов, деталей. Свет, звук, запахи — всё работает на то, что это повествование — не сказка. Вопрос в том, как эту быль трактовать?

Временной отрезок — от въезда в Иерусалим нового Пророка до наших дней. При этом спектакль задуман в одно действие.

Автор пьесы — Александр Шишов. Художник по костюмам — Ирэна Белоусова.

Режиссёр: Юрий Грымов.

В ролях:

Лев Смирнов,

Вадим Пинский,

Юрий Анпилогов,

Александр Борисов,

Алексей Багдасаров,

Богдан Щукин

и др.