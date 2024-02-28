Джигурда подарил бойцам Донбасса "мат по вертикали" и "Камасутру духовных танцев"

Джигурда посетил Донбасс

0:52 Your browser does not support the audio element. Культура

Никита Джигурда побывал с миссией на Донбассе, где выступал с песнями и стихами на блокпостах Угледарского и Запорожского фронтов, сообщает новостной портал ДНР.

Фото: dnr-news.ru by "Донбасс Сегодня" is licensed under Public Domain

За три дня артист успел подарить 350 экземпляров собственных сочинений, куда вошли нецензурные стихи с "вертикалью русского мата", а также "Камасутра духовных танцев", повествующая "низким слогом о высоких истинах".

По словам Джигурды, солдаты высоко оценили подарки шоумена. В ближайшее время он планирует нанести повторный визит на Донбасс с новой партией книг на свой 63-й день рождения. Кроме того, артист высказался в поддержку Анастасии Ивлеевой и раскритиковал Филиппа Киркорова.

Впервые зону СВО Никита Джигурда посетил в свой день рождения 27 марта 2023 года.