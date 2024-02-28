Рига: неизвестные бросили коктейль Молотова в "Музей оккупации"

В ночь на 28 февраля в помещение "Музея оккупации" в Риге была брошена зажигательная смесь, сообщает телеграм-канал "Новости Латвии". Уточняется, что нападение произошло около часа ночи. Полиция проводит расследование, но от комментариев пока воздерживается.
По мнению директора музея Солвиты Виба, нападение было целенаправленным. Она также заявила, что, несмотря на инцидент, в настоящее время экспозиция музея доступна для посетителей.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что уже получила информацию об инциденте от министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, и заявила, что будет тщательно следить за ситуацией. Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил уверенность, что учреждения государственной безопасности и органы внутренних дел сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Музей оккупации Латвии является частным музеем, прошедшим государственную аккредитацию. Его экспозиция освещает периоды советской и германской власти в Латвии c 1940 по 1991 годы. Изначально здание принадлежало музею Латышских красных стрелков. Его архитектор Гунар Лусис-Гринберг вместе с создателями памятника латышским стрелкам был удостоен Государственной премии Советского Союза.
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