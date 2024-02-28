Рига: неизвестные бросили коктейль Молотова в "Музей оккупации"

В Латвии неизвестные подожгли "Музей оккупации"

1:23 Your browser does not support the audio element. Культура

В ночь на 28 февраля в помещение "Музея оккупации" в Риге была брошена зажигательная смесь, сообщает телеграм-канал "Новости Латвии". Уточняется, что нападение произошло около часа ночи. Полиция проводит расследование, но от комментариев пока воздерживается.

Фото: Wikimedia Commons by Dezidor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению директора музея Солвиты Виба, нападение было целенаправленным. Она также заявила, что, несмотря на инцидент, в настоящее время экспозиция музея доступна для посетителей.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что уже получила информацию об инциденте от министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, и заявила, что будет тщательно следить за ситуацией. Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил уверенность, что учреждения государственной безопасности и органы внутренних дел сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Музей оккупации Латвии является частным музеем, прошедшим государственную аккредитацию. Его экспозиция освещает периоды советской и германской власти в Латвии c 1940 по 1991 годы. Изначально здание принадлежало музею Латышских красных стрелков. Его архитектор Гунар Лусис-Гринберг вместе с создателями памятника латышским стрелкам был удостоен Государственной премии Советского Союза.