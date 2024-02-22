В Государственном историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев"

В Москве открылась выставка про императорскую армию

1:16 Your browser does not support the audio element. Культура

Вчера, 21 февраля 2024 года в Государственном историческом музее в Москве прошло открытие выставки, посвящённой воинским реликвиям из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций Русской императорской армии XVIII — начала XX века, сообщатся на сайте Российского исторического общества.

Фото: catalog.shm.ru by Alexander von Sauerweid is licensed under Public Domain

Выставочный проект "Сокровища полковых музеев" раскрывает четыре темы: "Полковые традиции", "Офицерское собрание", "Под высочайшим шефством", "Боевой путь и герои полка". На выставке представлено уникальное наследие полковых музеев, в том числе полкового музея Лейб-гвардии Преображенского полка: георгиевские знамёна, военные мундиры, иконы, походная церковная утварь и многие другие бесценные артефакты, раскрывающие ранее неизвестные страницы русской военной истории.

Участие в торжественной церемонии открытия приняли председатель Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев и специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Экспозиция представлена в Выставочном комплексе Исторического музея до 8 июля 2024 года.