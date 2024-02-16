При обсуждении инициативы выдавать Пушкинские карты детям, главное — решить технические вопросы, говорят специалисты

Депутат Шолохов: Пушкинская карта для детей — хорошая идея

1:43 Your browser does not support the audio element. Культура

Ранее Pravda.Ru уже сообщала о предложении нижегородского губернатора Глеба Никитина оформлять Пушкинские карты детям с 7 лет.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов прокомментировал Pravda.Ru данную инициативу.

"Это совсем не новое предложение и не единственное. Речь идет во всех этих предложениях о расширении действия Пушкинской карты на разные возрасты. Как в сторону понижения для детей средних и младших классов, так и на пенсионеров, и дальше следует предложение уже по отдельным группам- для инвалидов, для ветеранов, и так далее", — пояснил эксперт.

Чтобы распространить действие Пушкинской карты на младших школьников, необходимо решить некоторые технические вопросы, добавляет наш собеседник.

"Пушкинская карта привязана к паспорту, к Госуслугам. Все операции проводятся через Госуслуги при условии регистрации и наличия у участников паспорта. Это осложняет расширение по возрастной младшей группе. Каким образом детей, которые нигде не зарегистрированы в таких универсальных структурах обилетить, каким образом производить взаимодействие с банками, каким образом производить оплату тем, кто по Пушкинской карте предоставляет свои проекты — вот это, к сожалению, очень сложная техническая задача, которая пока еще не решена. Это главное препятствие. Все остальные вопросы, связанные с Пушкинской картой для детей, решаемы", — считает Александр Шолохов.

Культурный проект "Пушкинская карта" пользуется у молодёжи огромной популярностью, отметил депутат. Сомнений в необходимости его расширения на другие категории россиян нет, подчеркнул парламентарий.