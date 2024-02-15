Губернатор Нижегородской области предложил выдавать детям "Пушкинские карты" с 7 лет

Пушкинские карты могут начать выдавать детям с 7 лет

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин полагает целесообразным выдавать детям "Пушкинские карты" с 7 лет с тем, чтобы приучение к восприятию культуры начиналось с 9 лет.

Фото: Pravda.ru by Антон Мельников

“Пушкинская карта” - это специальная программа, инициированная правительством России в 2021 году для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Цель этой программы - популяризация культурных мероприятий путем предоставления молодым людям возможности бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие культурные учреждения.

Пушкинская карта предоставляет определенную сумму денег (в 2022 году - 5000 рублей), которую можно потратить на покупку билетов в учреждения культуры. Деньги на карте обновляются каждый год, а неиспользованные средства не переносятся на следующий год.

Чтобы принять участие в программе, нужно оформить виртуальную или пластиковую карту в приложении “Госуслуги.Культура”. На карте нет возможности хранить собственные средства, только деньги, выделенные государством на культурные мероприятия.

Нижний Новгород является одним из наиболее развитых в культурно-историческом плане мегаполисов России. Город славится своими музеями, театрами и иными объектами культурного наследия.